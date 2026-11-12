Bei schweren Angriffen können sie zudem gezielt in fremde Systeme eingreifen, um Daten auszulesen oder zu löschen. Netzbetreiber und Digitalkonzerne werden zur Mitwirkung verpflichtet.
Bundesinnenminister Dobrindt erklärte, wer die Lebensmittelversorgung oder Blutbanken angreife, müsse wissen, dass Deutschland zurückschlagen werde. Es gehe darum, die digitale Infrastruktur der Angreifer zu zerstören. Die Opposition kritisierte, die Befugnisse gingen zu weit.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.