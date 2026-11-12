Bundestag
Sicherheitsbehörden können bei Cyberangriffen künftig zurückschlagen

Die deutschen Sicherheitsbehörden dürfen bei Cyberangriffen künftig zurückschlagen. Das beschloss der Bundestag mit den Stimmen von Union und SPD. Demnach dürfen Bundespolizei, Bundeskriminalamt oder das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beispielsweise Datenverkehr umleiten und IT-Systeme im Ausland stillegen.

    Roter Computerbildschirm mit Datencodes und einem Warnhinweis "Cyber Attack"
    Die Sicherheitsbehörden in Deutschland bekommen mehr Befugnisse bei Cyberangriffen. (IMAGO / Westlight)
    Bei schweren Angriffen können sie zudem gezielt in fremde Systeme ⁠eingreifen, um Daten auszulesen oder zu löschen. Netzbetreiber und Digitalkonzerne werden zur Mitwirkung verpflichtet.
    Bundesinnenminister Dobrindt erklärte, wer die Lebensmittelversorgung oder Blutbanken angreife, müsse wissen, dass Deutschland zurückschlagen werde. Es gehe darum, die digitale Infrastruktur der Angreifer zu zerstören. Die Opposition kritisierte, die Befugnisse gingen zu weit.
    Sie können hier einen Dlf-Bericht hören .
    Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.