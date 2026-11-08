112 Fahrgäste wurden nach Angaben der staatlichen Eisenbahnbehörde verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein Zug auf der Strecke zwischen Kairo und Assuan auf einen anderen Zug auf. Dabei entgleisten nahe Giseh mehrere Waggons. Die Wrackteile mussten mit Kränen von der Strecke geräumt werden.
Eine häufige Ursache für Zugunglücke in Ägypten sind Fehler der Signalanlagen. Die Regierung arbeitet seit Jahren daran, Züge und Schienen zu modernisieren.
Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.