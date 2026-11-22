Justin Njinmah (Werder Bremen) nach seinem Tor zum 3:0 mit Teamkollege Niclas Füllkrug (Carmen Jaspersen / dpa)

Justin Njinmah führte die Bremer mit einem Doppelpack zum Prestigesieg im Nordderby. Mit seinen beiden Treffern in der 66. und 70. Minute schoss der Stürmer seine Mannschaft in der 111. Bundesliga-Auflage des Klassikers zum 4:0 (0:0). Kapitän Marco Friedl (55.) hatte die Gastgeber vor 41.540 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion in Führung gebracht. Niclas Füllkrug (90.+2) setzte in der Nachspielzeit mit seinem zehnten Saisontor den Schlusspunkt. Durch den Erfolg festigten die Bremer ihren sechsten Tabellenplatz, der HSV liegt nach zehn Spieltagen mit zwölf Punkten auf Rang zwölf.

Zuvor hatte Augsburg fast ohne Innenverteidiger im Kader, dafür mit Doppelpacker Michael Gregoritsch ein 3:1 (2:0) erreicht und sich nach sieben sieglosen Partien wieder etwas Luft verschafft. In der Tabelle zog der FCA an den Mainzern vorbei, die ihre fünfte Pflichtspielniederlage in Serie kassierten. Neben Gregoritsch (19. und 49. Minute) war auch Juma Bah (36.) erfolgreich. Für Mainz war das Tor von Ransford-Yeboah Königsdörffer (51.) zu wenig in einer intensiven Partie, die FCA-Coach Manuel Baum vor 29.680 Zuschauern nicht auf seiner Trainerbank beendete: Er sah vor der Pause nach einer Unsportlichkeit die Rote Karte (43.).

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.