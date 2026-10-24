Fußball-Bundesliga
Siege für Dortmund, Leipzig, Bremen und Paderborn

In der Fußball-Bundesliga hat Dortmund gegen Frankfurt mit 1:0 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac verdrängte damit Bayern München von der Tabellenspitze. Das Tor für den BVB schoss Maximilian Beier (80.).

    Fußball-Bundesliga: Dortmund spielt gegen Frankfurt; Spieler beider Mannschaften vor dem Tor, in dem der Frankfurter Torwart steht.
    Dortmund spielt gegen Frankfurt (IMAGO / Uwe Kraft / IMAGO / UWE KRAFT)
    Zuvor hatte Leipzig mit 4:0 Elversberg besiegt. Es war der vierte Heimsieg in dieser Saison, alle ohne Gegentor. Tidiam Gomis traf nach 48 Minuten zur Führung für die Gastgeber. Romulo mit einem Doppelpack (66., 90.+3) und Christoph Baumgartner (84.) erhöhten vor rund 41.000 Zuschauern zum Endstand.
    Die weiteren Ergebnisse:
    Köln - Schalke 0:0
    Augsburg - Union Berlin 1:1
    Mainz - Bremen 2:3
    und Paderborn - Hamburg 1:0
    Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.