Fußball-Bundesliga

Zuvor hatte Leipzig mit 4:0 Elversberg besiegt. Es war der vierte Heimsieg in dieser Saison, alle ohne Gegentor. Tidiam Gomis traf nach 48 Minuten zur Führung für die Gastgeber. Romulo mit einem Doppelpack (66., 90.+3) und Christoph Baumgartner (84.) erhöhten vor rund 41.000 Zuschauern zum Endstand.
Die weiteren Ergebnisse:
Köln - Schalke 0:0
Augsburg - Union Berlin 1:1
Mainz - Bremen 2:3
und Paderborn - Hamburg 1:0
Augsburg - Union Berlin 1:1
Mainz - Bremen 2:3
und Paderborn - Hamburg 1:0
Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.