Fußball-Bundesliga
Siege für Leipzig, Stuttgart, Bremen und Freiburg

In der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig hat den ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert. Gegen den FC Schalke 04 stand es am Ende 2:0.

    Hee Chan Hwang im blauen Schalke-Trikot und David Raum im roten RB-Leipzig-Trikot kämpfen um den Ball.
    Hee Chan Hwang (FC Schalke 04, l) im Zweikampf mit David Raum (RB Leipzig) (picture alliance / dpa / Fabian Strauch)
    In der Arena auf Schalke trafen Antonio Nusa per Foulelfmeter (37. Minute) und Romulo (78.). Schalke wartet damit weiter auf den ersten Heimsieg und das erste Heimtor nach dem Aufstieg. 
    Die weiteren Ergebnisse:
    Leverkusen - Stuttgart 2:4
    Mönchengladbach - Paderborn 0:0
    Augsburg - Freiburg 1:2
    Bremen - Hoffenheim 2:0.
    Am Abend spielen noch München und Dortmund gegeneinander.
    Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.