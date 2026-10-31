Fußball-Bundesliga

In der Arena auf Schalke trafen Antonio Nusa per Foulelfmeter (37. Minute) und Romulo (78.). Schalke wartet damit weiter auf den ersten Heimsieg und das erste Heimtor nach dem Aufstieg.
Die weiteren Ergebnisse:
Leverkusen - Stuttgart 2:4
Mönchengladbach - Paderborn 0:0
Augsburg - Freiburg 1:2
Bremen - Hoffenheim 2:0.
Mönchengladbach - Paderborn 0:0
Augsburg - Freiburg 1:2
Bremen - Hoffenheim 2:0.
Am Abend spielen noch München und Dortmund gegeneinander.
Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.