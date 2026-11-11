Siemens Energy verdoppelt seinen Gewinn. (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Wie das Unternehmen in München mitteilte, trugen dazu vor allem gutgehende Geschäfte mit Gasturbinen und Komponenten für Stromnetze sowie die positive Entwicklung der Windkraftsparte bei. Hintergrund sind unter anderem der Umbau der Energieversorgung in vielen Staaten und der KI-Boom mit seinen stromintensiven Datenzentren.

Profitieren sollen auch die Aktionäre. Die Dividende je Anteilsschein steigt von 70 Cent auf zwei Euro 30. Siemens Energy will in den kommenden Jahren Aktien im Wert von bis zu neun Milliarden Euro zurückkaufen. Der Konzern beschäftigt in Deutschland 29.000 Menschen, weltweit sind es 108.000.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.