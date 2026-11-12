Jahresbilanz

Siemens hebt seine Wachstumsziele an. (imago images / Sven Simon / FrankHoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.de)

Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn je Aktie steigen deutlicher als erwartet. Wie Siemens mitteilte, wird der Umsatz mittelfristig um sieben bis elf Prozent zulegen. Bisher lag das Ziel bei einem Umsatzwachstum von sechs bis neun Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll um mehr als zehn Prozent steigen.

Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr jedoch weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich blieben 9,5 Milliarden Euro. Das sind rund 900 Millionen weniger als im Vorjahreszeitraum. Damals hatte allerdings ein rund 2,1 Milliarden Euro schwerer positiver Sondereffekt aus dem Verkauf des Elektromotorenherstellers Innomotics die Zahlen nach oben getrieben. Konzernchef Busch sprach darum von einem außerordentlich erfolgreichen Geschäftsjahr.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.