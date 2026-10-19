Szene aus der Comic-Serie "The Simpsons" (imago images / Everett Collection / 20thCentFox)

In den vergangenen zehn Jahren hatte die Figur wegen einer Rassismus-Debatte keinen Text. Apu ist ein Kassierer mit einem indischen Akzent. Er wurde in der Serie aber lange von einem Mann gesprochen, der selbst keine indischen Wurzeln hat - und den Akzent deswegen nachahmen musste. Das hatte eine Debatte über Stereotypen und rassistische Darstellungen ausgelöst. Der Sprecher gab die Aufgabe ab und Apu blieb erstmal stumm.

In der 38. Staffel der Simpsons spricht Apu jetzt wieder. Der neue Sprecher ist ein als Kind in die USA eingewanderter indischer Schauspieler.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.