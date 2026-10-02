US-Forschungsinstitut

Das geht aus einer Erhebung des US-amerikanischen Pew Research Center hervor. Das Meinungsforschungsinstitut hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren rund 50.000 Menschen in 37 Ländern befragt. In vielen westlichen Ländern äußerte eine deutliche Mehrheit Besorgnis wegen Sozialer Medien. In Deutschland lag der Anteil laut der Erhebung bei 61 Prozent. Im Vergleich zu früheren Befragungen gibt es mehr Menschen, die die Netzwerke als eher schlecht für die Demokratie sehen. Im gesamten internationalen Schnitt werden Soziale Medien noch als eher positiv für die Demokratie eingeschätzt, besonders in Afrika und in Südostasien.
Laut dem Pew Research Center nutzen die meisten befragten Menschen Facebook, gefolgt von Instagram, Tiktok, X und Snapchat.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.