In Thüringen zum Beispiel gibt es Regionen, in denen die Preise im Schnitt um sieben Prozent anziehen. So kostet etwa eine Tageskarte am 800 Meter langen Fallbachhang nun 31 Euro - zwei Euro mehr als im vergangenen Winter. Begründet werden die Anhebungen mit allgemeinen Kostensteigerungen oder mit Neuanschaffungen. Ähnlich sieht es laut dem Bayerischen Rundfunk in den Alpen aus. Wie das Portal für Skiurlaub und Wintersport Snow Plaza jüngst berichtete, fällt der Anstieg mit fünf Prozent im Durchschnitt in Deutschland am höchsten aus, gefolgt von Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz. Auch in den vergangenen Jahren hat es bereits Preissteigerungen gegeben.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.