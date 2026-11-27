Die Wintersportgebiete an der Zugspitze in Bayern und in Winterberg im Sauerland haben bereits heute ihren Betrieb aufgenommen. Andere folgen. Am Feldberg im Südschwarzwald verzögerte sich der Auftakt. Der ursprünglich ebenfalls für heute geplant Start musste um mindestens einen Tag verschoben werden. Der Naturschnee reiche nicht aus und es sei zuletzt zu warm zum Beschneien gewesen, hieß es. In höheren Lagen ist das Skifahren schon seit mehreren Wochen möglich.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.