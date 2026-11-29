Mit dieser Benachrichtigung könnten die Menschen überprüfen, ob ihre Mitgliedschaft auch korrekt eingetragen sei, teilte die Regierung in Oslo mit. Es geht um jene Mitgliedschaften, die in einem zentralen staatlichen Register eingetragen sind, dem sogenannten "Bronnoysundregistrene".

Viele mutmaßliche Falschregistrierungen

Hintergrund der Aktion sind Medienerichten zufolge viele fehlerhafte Registrierungen. Demnach gibt es mehr als 1.000 Hinweise auf mutmaßliche Falschregistrierungen bei rund 180 Gemeinschaften ohne Wissen der Betroffenen.

Lene Vagslid, norwegische Ministerin für Kinder und Familien, erklärte, man wolle auch verhindern, dass die Gemeinschaften Zuschüsse für falsch registrierte Mitgliedschaften erhielten. Mit Ausnahme der Norwegischen Kirche, der rund 60 Prozent der Bevölkerung angehören, können Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften jährlich eine staatliche Unterstützung beantragen. Pro Mitglied waren es im Jahr 2026 umgerechnet 150 Euro.

Aktion kostet 186.000 Euro

Die Kosten für die jetzige Überprüfung per SMS belaufen sich Medien zufolge auf umgerechnet gut 186.000 Euro. Um Mobilfunknetze nicht zu überlasten, werden die Nachrichten in Etappen verschickt. Norwegen hat gut 5,6 Millionen Einwohner. Kontaktiert werden Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.