Mit der Benachrichtigung könnten die Menschen überprüfen, ob ihre Mitgliedschaft korrekt in einem staatlichen Register eingetragen sei, teilte die Regierung in Oslo mit. Hintergrund der Aktion sind Medienberichte, wonach es mehr als 1.000 Hinweise auf mutmaßliche Falschregistrierungen bei rund 180 Gemeinschaften ohne Wissen der Betroffenen gibt.

Die Regierung will verhindern, dass die Gemeinschaften Zuschüsse für falsche Mitgliedschaften erhalten. Mit Ausnahme der Norwegischen Kirche, der rund 60 Prozent der Bevölkerung angehören, können Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften in dem Land jährlich eine staatliche Unterstützung beantragen. Pro Mitglied waren es im Jahr 2026 umgerechnet 150 Euro.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.