Europäische Medien

Der französische Nachrichtensender BFM und andere Medien in Europa berichten über einen als revanchistisch gewerteten Post eines AfD-Jugend-Vorstands. (AFP / FRANCK FIFE)

Auslöser ist ein Social-Media-Beitrag eines Vorstandsmitglieds der AfD-Jugend. Er hatte am 3. Oktober eine Karte gepostet. Darin waren Luxemburg und Österreich als deutsch gekennzeichnet, aber auch Gebiete, die zu Frankreich, Belgien, der Schweiz, Italien, Polen, Ungarn, der Slowakei, Rumänien, den Niederlanden und Dänemark gehören.

In dem später gelöschten Post hieß es dazu, "Deutsche Einheit bedeutet ein Deutschland, das das gesamte deutsche Volk in einem Staat vereint." Der 3. Oktober, also die Wiedervereinigung, wurde in dem Beitrag als "ein Etappen-Sieg auf dem Weg dahin" bezeichnet.

Auf Anfrage der ”taz” , die über den Vorfall zuerst berichtet hatte, distanzierte sich ein Sprecher der AfD-Jugend. Der Post entspreche - Zitat – "weder unserem Anspruch an Geschichtspolitik noch unserem Verständnis von Realpolitik".

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.