Rekruten bei der Schießausbildung (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Große Investitionen in Ausrüstung und Infrastruktur sowie eine deutliche Beschleunigung des Beschaffungswesens reichten nicht aus, schrieb der CSU-Vorsitzende auf der Online-Plattform X. Deutschland sei bedroht wie lange nicht.

Verteidigungsminister Pistorius, SPD, sagte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, er glaube, dass das bislang geltende Prinzip der Freiwilligkeit vermutlich ausreichen werde. Im Oktober habe die Bundeswehr mit mehr als 190.000 Soldatinnen und Soldaten die größte Personalstärke seit 2013 gehabt. Es könne aber natürlich sein, dass man abhängig von der weiteren Entwicklung reagieren müsse.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.