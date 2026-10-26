Bundespräsidentenamt

Diese sollte im besten Fall noch im November fallen, sagte Söder im ARD-Fernsehen. Er warb erneut für die bayerische Landtagspräsidentin Aigner als gemeinsame Kandidatin der Regierungsparteien.
Die CDU-Politikerin Winter sagte im Deutschlandfunk, es wäre verfrüht gewesen, hätte Bundeskanzler Merz am Wochenende eine Entscheidung verkündet . Das Mitglied im CDU-Präsidium hob hervor, man müsse sich noch mit dem Koalitionspartner abstimmen. Die Debatte darüber, welches Profil die Person im Amt des Bundespräsidenten haben müsse, sei wichtiger als das Sprechen über das Geschlecht.
Der Bremer Bürgermeister Bovenschulte von der SPD signalisierte grundsätzliche Zustimmung zu Aigner. Sie bringe die notwendigen Voraussetzungen mit. Bovenschulte fügte jedoch hinzu, die CDU müsse die Entscheidung treffen.
In der Bundesversammlung, die das Staatsoberhaupt wählt, hätten CDU, CSU und SPD eine ausreichende Mehrheit. Offen ist noch, ob die CDU einen eigenen Kandidaten oder eine eigene Kandidatin ins Rennen schickt.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.