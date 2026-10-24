CSU-Parteitag

In diesem Zusammenhang bekräftigte der bayerische Ministerpräsident seine Forderungen nach einer Brandmauer auch nach links und einer "Extremistenklausel" im Länderfinanzausgleich. Gemeint ist damit ein Ausschluss der finanziellen Unterstützung für Bundesländer, deren Regierungen von AfD oder der Linken angeführt werden.
"Die letzte Patrone der Demokratie"
Zudem warnte der CSU-Vorsitzende vor einem Scheitern der schwarz-roten Koalition im Bund. So gelte mehr denn je sein Satz, wonach diese Regierung "die letzte Patrone der Demokratie" sei. Vielmehr müsse es jetzt heißen: Zusammenreißen, Arbeit machen und Erfolge haben.
Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.