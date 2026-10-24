CSU-Parteitag

Söder: "Es geht jetzt um die Existenz der Volksparteien"

Der CSU-Vorsitzende Söder hat harte politische Auseinandersetzungen mit AfD und Linkspartei angekündigt. Es gehe jetzt um die Existenz der Volksparteien, sagte Söder zum Auftakt des CSU-Parteitags in München. Seine Partei werde dem Erstarken der Radikalen nicht tatenlos zusehen und es nicht zulassen, diesen das Land zu überlassen.