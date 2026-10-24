CSU-Parteitag

In diesem Zusammenhang bekräftigte der bayerische Ministerpräsident seine Forderungen nach einer Brandmauer auch nach links und einer "Extremistenklausel" im Länderfinanzausgleich. Gemeint ist damit ein Ausschluss der finanziellen Unterstützung für Bundesländer, deren Regierungen von AfD oder der Linken angeführt werden.
"Die letzte Patrone der Demokratie"
Zudem warnte der CSU-Vorsitzende vor einem Scheitern der schwarz-roten Koalition im Bund. So gelte mehr denn je sein Satz, wonach diese Regierung "die letzte Patrone der Demokratie" sei. Vielmehr müsse es jetzt heißen: Zusammenreißen, Arbeit machen und Erfolge haben.
Der CDU-Politiker Polenz sagte im Deutschlandfunk, ihn irritierten die Aussagen und Forderungen einiger Unionspolitiker . Polenz erklärte, zwar sei die Linke in Berlin etwas anderes als die Linke in Bremen oder Thüringen - er kritisiere die geplante Koalition daher "sehr stark". Dennoch schössen einiger aus seiner Partei mit ihren Forderungen über eine "harte, sachliche Kritik" hinaus. Polenz mahnte, man dürfe nicht vergessen, dass die weit größere Gefahr von der AfD ausgehe.
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Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.