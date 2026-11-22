Markus Söder (Archivbild) (dpa / Christoph Reichwein)

Der CSU-Vorsitzende sagte der "Bild", die von der schwarz-roten Koalition beschlossene Senkung der Stromsteuer sei richtig und wichtig. Aber sie könne nur ein erster Schritt auf dem Weg echter Entlastungen sein. Man brauche jetzt dringend einen Ausgleich der kalten Progression.

Der Begriff bezeichnet eine Art Steuererhöhung durch die Hintertür. Von kalter Progression ist die Rede, wenn eine Gehaltserhöhung gerade einmal die Inflation ausgleicht, aber zu einer höheren Steuerzahlung führt. Bayern ist nach Angaben von Ministerpräsident Söder bereit, die Kosten mitzutragen, die beim Ausgleich der kalten Progression entstehen würden. Ein vollständiger Ausgleich würde Bund, Länder und Kommunen alleine im kommenden Jahr mehrere Milliarden Euro kosten. Bisher konnten sich CDU, CSU und SPD nicht einigen, wie ein Ausgleich der kalten Progression finanziert werden könnte.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.