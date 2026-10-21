Markus Söder (CSU) bei der Eröffnung der 40. Medientage München. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Zum Auftakt der Medientage München nannte Söder Beispiele, die aus seiner Sicht Eingriffe notwendig machten. Er verwies etwa auf die Gratulationen von Russlands Präsident Putin und US-Präsident Trump an die AfD nach deren Wahlsieg in Sachsen-Anhalt. Weiter betonte der CSU-Chef, Russland beeinflusse durch seine Blogger den politischen Diskurs in Deutschland, die USA steuerten durch ihre Konzerne die Algorithmen. Man dürfe sich das nicht einfach so kampflos gefallen lassen. Letztlich müsse man sich auf europäischer Ebene verständigen, um gegen die wachsende Macht internationaler Technologieunternehmen vorgehen zu können. Es müsse geregelt werden, wer den Zugang zu Medieninhalten kontrolliere, wie dafür bezahlt werde und wer über Inhalte bestimmen könne.

Die Medientage München zählen zu den führenden Medienfachkonferenzen in Europa.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.