Söder teilte mit, Bayern erweitere sein internationales Netzwerk bewusst auch um Partner in der arabischen Welt. Beide Länder seien zwei wichtige Länder im Nahen Osten, führte der CSU-Vorsitzende aus. Im Mittelpunkt seiner Reise stehen demnach die Bereiche Wirtschaft, Technologie und Verteidigung. Mit der Reise zeige man zudem Solidarität, führte Söder mit Blick auf die Angriffe des Irans im Krieg der USA und Israels gegen Teheran aus.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.