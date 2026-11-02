Bayern
Söder zu Reise auf die arabische Halbinsel aufgebrochen: "Zeigen Solidarität mit Katar und den Emiraten"

Bayerns Ministerpräsident Söder ist zu einer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar aufgebrochen.

    Ein Mann mittleren Altes mit Bürstenhaarschnitt und im Anzug hält eine Rede vor einem blauen Hintergrund, in dem verschwommen der Schriftzug CSU zu erkennen ist. Markus Söder ist Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender.
    Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender. (Archivbild) (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann)
    Söder teilte mit, Bayern erweitere sein internationales Netzwerk bewusst auch um Partner in der arabischen Welt. Beide Länder seien zwei wichtige Länder im Nahen Osten, führte der CSU-Vorsitzende aus. Im Mittelpunkt seiner Reise stehen demnach die Bereiche Wirtschaft, Technologie und Verteidigung. Mit der Reise zeige man zudem Solidarität, führte Söder mit Blick auf die Angriffe des Irans im Krieg der USA und Israels gegen Teheran aus.
    Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.