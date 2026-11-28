Das Horn von Afrika (Getty Images / iStockphoto / PeterHermesFurian)

Die sechs Piraten steuerten die "MV Marsa Virgo" nun in Richtung somalischer Gewässer, erklärte ein Vertreter der Sicherheitskräfte der Region Puntland in Somalia. Das Schiff fährt demnach unter der Flagge Panamas. Die 19 Besatzungsmitglieder sollen sich zu ihrem Schutz in einem Raum eingeschlossen haben.

Seit dem vergangenen Jahr hat die Piraterie rund um das nahe Horn von Afrika wieder zugenommen. Zuletzt hatten somalische und türkische Einsatzkräfte Ende August in Mogadischu ein gekapertes Schiff befreit.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.