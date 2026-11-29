Das Horn von Afrika (Getty Images / iStockphoto / PeterHermesFurian)

Die sechs Bewaffneten hätten die "MV Marsa Virgo" mitsamt der 19-köpfigen Besatzung in Richtung der Gewässer Somalias gelenkt, teilten Sicherheitskräfte der dortigen Region Puntland mit. Laut der britischen Schifffahrtsbehörde UKMTO gingen sie später von Bord des Frachters, der aus einem Hafen der Vereinigten Arabischen Emirate ausgelaufen war und unter der Flagge Panamas fuhr. Die 19 Besatzungsmitglieder sollen sich zu ihrem Schutz in einem Raum eingeschlossen haben. Unklar blieb, was an Bord geschah und welche Absicht die Piraten verfolgten.

Seit dem vergangenen Jahr hat die Piraterie rund um das nahe Horn von Afrika wieder zugenommen. Zuletzt hatten somalische und türkische Einsatzkräfte Ende August in Mogadischu ein gekapertes Schiff befreit.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.