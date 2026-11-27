Der AfD-Politiker Tobias Rausch ruft eine Sondersitzung zur Wahl des Ministerpräsidenten aus (Archivbild). (picture alliance / dpa / dpa pool / Jan Woitas)

Landtagspräsident Rausch rief die Versammlung ein. Dessen AfD-Fraktion hatte den Termin beantragt. Mit 39 der 83 Sitze im Landtag kann die AfD eine Sondersitzung allein beantragen. Am 8. Dezember will sich AfD-Spitzenkandidat Siegmund zum Ministerpräsidenten des Landes wählen lassen. Dafür braucht er zumindest im ersten und zweiten Wahlgang Stimmen aus anderen Parteien. Als Gegenkandidatin stellt sich Linken-Fraktionschefin von Angern zur Wahl. Die AfD war bei der Landtagswahl am 6. September mit 44 Prozent der Stimmen stärkste Kraft geworden, hatte die absolute Mehrheit im Landtag aber verfehlt.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.