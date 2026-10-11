Wetter

Sonne, Wolken und auch Schauer. 12 bis 18 Grad.

Das Wetter: Tagsüber Wechsel aus Sonne und Quellwolken mit Schauern, im Norden mehr als im Süden. Vor allem an Nord- und Ostsee auch kurze Gewitter. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. Am morgigen Montag bewölkt mit sonnigen Abschnitten, vor allem im Osten und Nordosten aber auch einzelne Schauer. 12 bis 19 Grad.