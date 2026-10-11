Die weiteren Aussichten: Am Dienstag nach Nebel im Süden und Osten freundlich und länger sonnig. Von Nordwesten dagegen zunehmend starke Bewölkung und Regen. 14 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Tagsüber Wechsel aus Sonne und Quellwolken mit Schauern, im Norden mehr als im Süden. Vor allem an Nord- und Ostsee auch kurze Gewitter. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. Am morgigen Montag bewölkt mit sonnigen Abschnitten, vor allem im Osten und Nordosten aber auch einzelne Schauer. 12 bis 19 Grad.