Die Opernsängerin Ileana Cotrubas starb mit 87 Jahren. Hier ein Foto von 1987 (picture alliance / United Archives / United Archives / Impress)

Wenn eine Inszenierung sie nicht überzeugte, stieg sie auch aus laufenden Produktionen aus. Nach einer Aufführung von "La Traviata" in Zürich entschuldigte sie sich einmal beim Publikum für das Mitwirken in einer ihrer Ansicht nach indiskutablen Produktion.

Cotrubaș verabschiedete sich bereits 1990 im Alter von 51 Jahren von der Opernbühne. Ihre letzte aktive Rolle war die der Mimi in einer Aufführung von Puccinis "La Bohème" an der Wiener Staatsoper. Seitdem war sie als Jurorin in Gesangswettbewerben und als Dozentin tätig.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.