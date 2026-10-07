In der Türkei ist der Bürgermeister der Stadt Izmir von den Sozialdemokraten zur islamisch-konservativen AKP gewechselt. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / Valerio Rosati)

Der 2024 zum Bürgermeister gewählte Politiker Tugay schließt sich damit der Partei von Staatspräsident Erdogan an. Die oppositionelle Republikanische Volkspartei CHP hatte in der Türkei bereits im Juli an Bedeutung verloren, als der abgesetzte Vorsitzende Özel und zahlreiche weitere Politiker die Partei verließen und eine neue gründeten.

Die drittgrößte türkische Stadt Izmir gilt seit jeher als säkulare Hochburg und wurde mehr als 20 Jahre durchgehend von der CHP regiert. Der Wechsel Tugays zur AKP geschieht vor dem Hintergrund eines Vorgehens gegen die Opposition, bei dem bereits Dutzende Bürgermeister inhaftiert wurden.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.