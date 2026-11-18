Haushalte sollen entlastet werden. (imago/ari)

Die Senkung der Steuer sei zwar ein richtiger erster Schritt, sagte Verbandschefin Engelmeier den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Nötig sei aber ein sozial gerechtes Gesamtkonzept, das Menschen mit kleinen Einkommen dabei unterstütze, sich dauerhaft von hohen fossilen Energiekosten unabhängig zu machen.

Die Pläne der Koalition sehen vor, die Stromsteuer für alle Haushalte und Wirtschaftszweige auf das europäische Mindestmaß zu reduzieren - zunächst befristet auf das kommende Jahr. Bislang galt dies lediglich für das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft. Die Einigung war von Verbraucherschützern und dem Handelsverband begrüßt worden.

In der kommenden Woche soll nach Medieninformationen der Haushaltsausschuss zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um die Änderungen in den Etat für das kommende Jahr einzuarbeiten. Anschließend soll der Bundestag den Haushalt beschließen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.