Die US-Kommunikationsbehörde FCC genehmigte das Projekt mit dem Namen "Starmind". Damit soll die wachsende Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz bedient werden.
Den Auflagen zufolge muss SpaceX bis spätestens November 2033 mit dem Aufbau beginnen. Bis November 2035 müssen 100.000 Satelliten im All sein.
Die Behörde teilte weiter mit, die Genehmigung erlaube es dem Unternehmen, eine neue Technologie voranzutreiben. Diese stärke die Führungsrolle der USA in Raumfahrt und KI.
Rechenzentren bilden das Rückgrat der KI-Infrastruktur und benötigen enorme Mengen an Strom. SpaceX hatte argumentiert, die Satelliten könnten fast ununterbrochen Sonnenenergie nutzen.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.