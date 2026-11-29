Der Artikel in der "Washington Post" sei offenkundig falsch, erklärte der Konzern. Die Zeitung hatte unter Berufung auf Insider berichtet, SpaceX-Chef Musk habe von zwei nicht autorisierten Nutzungen erfahren, die sein Team mit iranischen Aktionen gegen US-Streitkräfte in Verbindung gebracht habe. Daraufhin sei Musk wütend geworden. Die Zeitung berief sich auch auf einen geheimen Bericht an US-Verteidigungsminister Hegseth.
Das US-Verteidigungsministerium erklärte, ihm sei ein solcher Bericht nicht bekannt.
Laut dem Wall Street Journal hatte die US-Regierung nach den Massenprotesten im Iran im Januar Tausende Starlink-Terminals in den Iran geschmuggelt, weil das Regmie dort Internetverbindungen blockierte.
Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.