Der Artikel in der "Washington Post" sei offenkundig falsch, erklärte der Konzern. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / David Talukdar)

Der Artikel in der "Washington Post" sei offenkundig falsch, erklärte der Konzern. Die Zeitung hatte unter Berufung auf ⁠Insider berichtet, SpaceX-Chef Musk habe von zwei ⁠nicht autorisierten Nutzungen erfahren, die sein ⁠Team mit iranischen Aktionen gegen US-Streitkräfte ‌in Verbindung gebracht habe. Daraufhin sei Musk wütend geworden. Die Zeitung berief sich auch auf einen ​geheimen Bericht an US-Verteidigungsminister Hegseth.

Das US-Verteidigungsministerium erklärte, ihm ​sei ein solcher Bericht nicht bekannt.

Laut dem Wall Street Journal hatte die US-Regierung nach den Massenprotesten im Iran im Januar Tausende ​Starlink-Terminals in den Iran geschmuggelt, weil das Regmie dort Internetverbindungen blockierte.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.