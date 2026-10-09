Fußball-Bundesliga
Später Ausgleich: Dortmund verspielt Sieg gegen Bremen

Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Borussia Dortmund und Werder Bremen 2:2 getrennt. Die Dortmunder kassierten dabei zwei späte Gegentreffer und konnten das erste Mal in dieser Saison nicht gewinnen.

    Die Fußballspieler Nico Schlotterbeck (hinten) und Ludovit Reis im Zweikampf
    Nico Schlotterbeck (hinten) und Ludovit Reis im Zweikampf (Bernd Thissen / dpa / Bernd Thissen)
    Alle Tore fielen nach der 80. Minute. Zunächst hatten Daniel Svensson und Nico Schlotterbeck den BVB mit 2:0 in Führung gebracht. Kurz vor Schluss trafen für Bremen noch Ludovit Reis und der frühere Dortmunder Niclas Füllkrug.
    Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.