Fußball-Bundesliga Später Ausgleich: Dortmund verspielt Sieg gegen Bremen
Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Borussia Dortmund und Werder Bremen 2:2 getrennt. Die Dortmunder kassierten dabei zwei späte Gegentreffer und konnten das erste Mal in dieser Saison nicht gewinnen.
Alle Tore fielen nach der 80. Minute. Zunächst hatten Daniel Svensson und Nico Schlotterbeck den BVB mit 2:0 in Führung gebracht. Kurz vor Schluss trafen für Bremen noch Ludovit Reis und der frühere Dortmunder Niclas Füllkrug.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.