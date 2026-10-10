Fußball-Bundesliga

Nico Schlotterbeck (hinten) und Ludovit Reis im Zweikampf (Bernd Thissen / dpa / Bernd Thissen)

Alle Tore fielen nach der 80. Minute. Zunächst hatten Daniel Svensson und Nico Schlotterbeck den BVB mit 2:0 in Führung gebracht. Kurz vor Schluss trafen für Bremen noch Ludovit Reis und der frühere Dortmunder Niclas Füllkrug.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.