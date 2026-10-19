Überschwemmungen

Unwetter in Spanien (picture alliance/dpa/Clara Margais)

In der Provinz Valencia starben nach Behördenangaben eine 79-jährige Frau und ein 64 Jahre alter Mann. Bereits am Wochenende waren zwei Opfer gemeldet worden. In den Provinzen Valencia und Alicante standen nach heftigen Regenfällen Straßen, Häuser und Campingplätze unter Wasser. Die Regionalregierung rief die zweithöchste Notfallstufe aus.

In mehr als 40 Gemeinden fiel der Unterricht aus. Auf der spanischen Insel Mallorca wurde die höchste Sturm-Warnstufe ausgerufen. Viele Flüge fielen aus, der Schulunterricht für heute wurde abgesagt. Auch auf den Baleareninseln Ibiza und Menorca wurden zahlreiche Flüge gestrichen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.