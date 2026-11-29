Der Kandidat der Volkspartei PP, Alberto Núñez Feijóo (picture alliance / AP Photo / Bernat Armangue / Bernat Armangue)

Sie kämen auf bis zu 182 der 350 Sitze und lägen somit vor den Sozialisten von Ministerpräsident Sánchez und weiteren linken Parteien. Bei früheren Wahlen hatte es im Laufe des Wahlabends noch deutliche Verschiebungen gegenüber den Prognosezahlen gegeben.

Schon vor dem Ende der Abstimmung zeichnete sich eine Rekord-Wahlbeteiligung in Spanien ab. Bis 18 Uhr gaben nach Angaben des Innenministeriums etwa 68 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab - so viele wie seit dem Ende der Franco-Diktatur 1978 nicht und 15 Prozentpunkte mehr als zur selben Zeit bei der vorherigen Parlamentswahl.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.