Wohnungskrise

In Spanien protestieren Zehntausende Menschen seit Monaten gegen die zunehmende Wohnungsnot (Archivbild). (AFP / OSCAR DEL POZO)

Der eintägige Ausstand soll noch vor der Neuwahl des Parlaments Ende November stattfinden. Ein genaues Datum werde zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, teilten die Verbände mit. In Spanien demonstrieren seit Tagen Zehntausende gegen hohe Mieten, fehlende Wohnungen und unzureichenden Schutz vor Zwangsräumungen. Auch der Mieterbund hatte deshalb einen Generalstreik gefordert.

Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Sánchez hatte die vorgezogene Parlamentswahl angesetzt, nachdem Dekrete seiner Minderheitsregierung für mehr Mieterschutz keine Mehrheit gefunden hatten.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.