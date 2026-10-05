Wohnungskrise
Spaniens Gewerkschaften rufen zum Generalstreik für bezahlbaren Wohnraum auf

Die beiden großen spanischen Gewerkschaften haben einen Generalstreik wegen der Wohnungskrise angekündigt.

    Demonstranten in Madrid tragen ein Banner, auf dem ein Ende des Geschäfts mit dem Wohnraum gefordert wird.
    In Spanien protestieren Zehntausende Menschen seit Monaten gegen die zunehmende Wohnungsnot.(Archivbild) (AFP / OSCAR DEL POZO)
    Der eintägige Ausstand soll noch vor der Neuwahl des Parlaments Ende November stattfinden. Ein genaues Datum werde zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, teilten die Verbände mit. Die mitgliederstärkste Gewerkschaft UGT erklärte, der Kampf für bezahlbaren Wohnraum sei mit dem Problem der hohen Lebenshaltungskosten verknüpft.
    Landesweit demonstrieren Zehntausende immer wieder gegen hohe Mieten, fehlende Wohnungen und unzureichenden Schutz vor Zwangsräumungen. Auch der Mieterbund hatte deshalb einen Generalstreik gefordert.
    Spaniens Ministerpräsident Sánchez hatte die Neuwahl ausgerufen, nachdem Dekrete seiner Minderheitsregierung für mehr Mieterschutz im Parlament keine Mehrheit gefunden hatten.
    Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.