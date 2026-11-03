Nach tödlichen Zugunfällen

Der spanische Verkehrsminister Óscar Puente ist zurückgetreten. (picture alliance / Anadolu / Dursun Aydemir)

Vorher hatte es eine Anhörung in Madrid gegeben. In der Debatte hatten mehrere Parteien Puentes Rücktritt gefordert. Zugleich sagte der Minister, er werde bei den Wahlen am 29. November nicht mehr kandidieren.

Vor einer Woche war südlich von Madrid ein Hochgeschwindigkeitszug mit einem stehenden Zug zusammengeprallt. 69 Menschen kamen ums Leben. Offenbar hatte ein Mitarbeiter in der Zugleitstelle nach dem Ausfall des automatischen Leitsystems falsche Anweisungen gegeben.

Anfang des Jahres waren in der andalusischen Provinz Cordoba zwei Hochgeschwindigkeitszüge kollidiert. Damals kamen 46 Menschen ums Leben. Hier gilt unter anderem ein Gleisbruch als Ursache.

https://elpais.com/espana/2026-11-03/ultima-hora-del-accidente-de-trenes-de-urda-en-toledo-en-directo.html

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.