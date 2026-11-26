Pablo Hernández de Cos soll neuer Chef der Europäischen Zentralbank werden (Archivbild) (picture alliance / NurPhoto / Indranil Aditya)

Spaniens Ministerpräsident Sánchez gratulierte de Cos. Er schrieb auf X, Spanien führe Europa. Die bisherige EZB-Präsidentin Lagarde gibt ihr Amt Anfang Februar kommenden Jahres vorzeitig auf. Den Berichten zufolge soll der deutsche Ökonom Brunnermeier ab Mai als neuer Chefvolkswirt ins EZB-Direktorium einziehen.

Den Angaben zufolge fiel die Entscheidung unter den Staats- und Regierungschefs einstimmig. Der Niederländer Knot war der einzige Gegenkandidat. Im Sinne einer einstimmigen Entscheidung habe sich die niederländische Regierung dem Konsens angeschlossen, hie es aus den Diplomatenkreisen. Die Einstimmigkeit sei ein "wichtiges Signal an die Finanzmärkte", sagte ein Diplomat.

Die Nominierungen sind noch nicht offiziell. Die Mitgliedstaaten müssen noch die Meinung des Europaparlaments und des aktuellen EZB-Rats einholen. An der Entscheidung dürfte dies aber nichts ändern, sie soll beim nächsten Gipfel im Dezember endgültig fallen.

Erster Spanier an der Spitze der EZB

Nach den Niederlanden, Italien und Frankreich kommt nun voraussichtlich die viertgrößte ‌Volkswirtschaft der Euro-Zone zum ⁠Zuge. Anders als die ⁠im Februar ausscheidende EZB-Präsidentin und gelernte Juristin Christine Lagarde ist de Cos Ökonom. Der 1971 in Madrid geborene Cos verfügt als früherer Chef der spanischen Notenbank über jede Menge geldpolitische Erfahrung.

Der 55-Jährige, der 2004 in Wirtschaftswissenschaften an der Complutense-Universität Madrid promovierte, gilt unter Experten als ⁠gemäßigte ⁠geldpolitische "Taube" - also als ein Verfechter einer eher ⁠lockeren geldpolitischen Linie. In einem Interview mit dem Schweizer "Tagesanzeiger" machte er unlängst jedoch klar, dass er ⁠die Inflationsgefahr im Euroraum keineswegs unterschätzt: Die anfängliche Hoffnung, dass der ⁠Iran-Krieg bald enden würde und somit die Energiepreise sinken könnten, ‌habe sich nicht erfüllt. "Wir müssen also wachsam bleiben, was Inflationsrisiken angeht", betonte de Cos und klang damit schon ganz ähnlich wie Lagarde.

Kein Dogmatiker

Laut dem spanischen Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo ist der ​Kandidat für den EZB-Chefposten auch deshalb gut geeignet, weil er die Fähigkeit besitzt, einen Konsens zu finden. Dies ist eine Eigenschaft, die zur Führung des aus Vertretern von 21 Staaten mit unterschiedlichen Interessen zusammengesetzten EZB-Rats quasi zur Job-Beschreibung gehört. Auch Lagarde wird diese ​Fähigkeit nachgesagt, während ihr Vorgänger Mario Draghi eher einen auf ihn zugeschnittenen Führungsstil pflegte.

De Cos steht seit Juli 2025 ‌an der Spitze der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Vor seiner Tätigkeit in Basel war er von 2018 bis 2024 Chef der spanischen Zentralbank – eine turbulente Zeit, die mit einer extrem niedrigen Inflation begann. Später folgten die Corona-Pandemie und eine Phase von ‌Zinserhöhungen, mit denen sich ‌die EZB gegen die ausufernde Inflation stemmte. Kollegen beschreiben de Cos als pragmatischen Ökonomen. Dogmatisches Denken ​sei ihm fremd. Zudem gilt er als ausgeprägter Teamplayer.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.