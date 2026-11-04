Die spanische Schriftstellerin und Journalistin Cristina Fernández Cubas (picture alliance/Sipa USA/Oscar Gonzalez)

Es handele sich um fantastische Literatur, hieß es weiter. Fernández Cubas wurde 1945 in Arenys de Mar bei Barcelona geboren. Sie studierte Jura und Journalismus und arbeitete zunächst als Journalistin. Sie ist vor allem für ihre Erzählungen bekannt, machte sich aber auch als Roman-Autorin einen Namen. Ihre beiden Werke «El año de gracia» (1985, «Das geschenkte Jahr») und «El columpio» (1995, «Die Schaukel») wurden ins Deutsche übersetzt. Neben anderen Auszeichnungen erhielt Fernández Cubas 2023 auch den renommierten Nationalen Preis für spanische Literatur.

Der Cervantes-Preis gilt als bedeutendste literarische Auszeichnung der spanischsprachigen Welt.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.