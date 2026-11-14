Nach tragischem Tod

Jesús Owono, Torwart des FC Andorra. Er wird nach seinem schweren Foul an Jesús de Miguel, der danach gestorben ist, für zwölf Spiele gesperrt. (picture alliance / AP Photo / / Uncredited)

In der Entscheidung heißt es, zwölf Spiele seien die höchste Sperre, die der Disziplinarkodex für die im Schiedsrichterbericht beschriebenen Vorgänge vorsehe.

Miguel war am 2. November bei der Zweitliga-Partie zwischen dem FC Andorra und CD Teneriffa nach dem Foul und einem Herzstillstand tags darauf im Krankenhaus gestorben. Owono sah für sein Einsteigen die Rote Karte. Zudem nahm die Mordkommission der spanischen Polizei gegen den Torwart Ermittlungen auf, der Nachrichtenagentur AP zufolge wegen möglichen fahrlässigen Totschlags. Owono selbst äußerte sich erschüttert.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.