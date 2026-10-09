Niedersachsen

Zuvor hatte der Landtag in Hannover wegen der Ermittlungen Politzes Immunität aufgehoben. Der SPD-Politiker weist die Vorwürfe zurück. Er sei fest von seiner Unschuld überzeugt und werde vollumfänglich kooperieren.
Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt im Zusammenhang mit dem Verkauf eines früheren Klinikgrundstücks in Lehrte. Vor Ende des Vergabeverfahrens sollen Berichten zufolge sensible Informationen an einen Bieter weitergeleitet worden sein. Als Gegenleistung ist von möglichen Spenden an die SPD die Rede. Ermittelt wird auch gegen zwei weitere prominente Sozialdemokraten: den Präsidenten der Region Hannover und Spitzenkandidaten für die jüngste Abgeordnetenhauswahl in Berlin, Krach, sowie den Vorsitzenden der SPD Hannover und Bundestagsabgeordneten Ahmetovic. Beide Politiker weisen die Vorwürfe ebenfalls zurück. In allen Fällen gilt die Unschuldsvermutung.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.