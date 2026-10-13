Niedersachsen

Das teilten die Sozialdemokraten mit. Landesparteichef und Ministerpräsident Lies hatte den 48-Jährigen vorgeschlagen. Vergangene Woche war Politzes Immunität vom Landtag aufgehoben worden. Laut seinem Anwalt ist er von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover im Zusammenhang mit dem Verkauf eines früheren Klinikgrundstücks in Lehrte betroffen. Vor Ende des Vergabeverfahrens sollen Berichten zufolge sensible Informationen an einen Bieter weitergeleitet worden sein. Als Gegenleistung ist von möglichen Spenden an die SPD die Rede. Ermittelt wird auch gegen den Präsidenten der Region Hannover und Spitzenkandidaten bei der jüngsten Abgeordnetenhauswahl in Berlin, Krach, sowie den Vorsitzenden der SPD Hannover und Bundestagsabgeordneten Ahmetovic. Alle drei weisen die Vorwürfe zurück. In allen Fällen gilt die Unschuldsvermutung.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.