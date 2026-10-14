Nach Rücktritt von Bas

SPD Baden-Württemberg: Neustart an der Parteispitze (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Die Landesvorsitzenden Cademartori und Mesarosch erklärten, die Partei brauche eine Führung, die nicht permanent auf die Rücksprache mit Bundeskanzler Merz angewiesen sei. Stattdessen müssten die künftigen Parteichefs unabhängig von einer Koalitionslogik die Fragen von Gerechtigkeit stellen und beantworten.

Nach dem Rücktritt der Co-Vorsitzenden Bas will die SPD um den Jahreswechsel ihre Spitze neu wählen. Bundesfinanzminister Klingbeil hat sich noch nicht dazu geäußert, ob er erneut für den Parteivorsitz kandidiert. Angestrebt wird erneut eine Doppelspitze.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.