Kleinere und mittlere Erbschaften würden stark besteuert, während Milliardärsfamilien ihr Vermögen in Deutschland durch die Nutzung bestehender legaler Schlupflöcher nahezu steuerfrei weitergeben könnten, sagte Klüssendorf der Zeitung "Rheinische Post". Die SPD hatte wiederholt eine höhere Erbschaftsteuer und einen höheren Spitzensteuersatz gefordert, was die Union aber ablehnte.
Klüssendorf verwies auch auf die Unterschiede zwischen West und Ost. Dass 95 Prozent des steuerlich vererbten Vermögens und der Schenkungen auf den Westen entfielen, zeige einmal mehr, wie extrem ungleich der Wohlstand verteilt sei.
Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.