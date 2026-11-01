Jugend-Demos
SPD fordert Bildungsgipfel

Die SPD im Bundestag macht sich angesichts der Jugendproteste in mehreren deutschen Städten für einen nationalen Bildungsgipfel stark.

    Dagmar Schmidt in der 8. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. Berlin, 15.12.2021
    Dagmar Schmidt ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion (picture alliance / Geisler-Fotopress)
    Das Recht auf eine gute Bildung und Ausbildung sei ein Schwerpunkt der Demonstrationen gewesen, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Schmidt. Dies sei ein Bereich, in dem die Pflicht bestehe, jetzt schnell zu handeln. Deutschland brauche einen Bildungsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen, bei dem nicht Zuständigkeiten hin- und hergeschoben würden. Schmidt forderte Bundesbildungsministerin Prien von der CDU auf, eine entsprechende Initiative zu starten.
    Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.