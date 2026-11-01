Jugend-Demos

Dagmar Schmidt ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion (picture alliance / Geisler-Fotopress)

Das Recht auf eine gute Bildung und Ausbildung sei ein Schwerpunkt der Demonstrationen gewesen, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Schmidt. Dies sei ein Bereich, in dem die Pflicht bestehe, jetzt schnell zu handeln. Deutschland brauche einen Bildungsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen, bei dem nicht Zuständigkeiten hin- und hergeschoben würden. Schmidt forderte Bundesbildungsministerin Prien von der CDU auf, eine entsprechende Initiative zu starten.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.