Nachfolge von Steinmeier

SPD-Fraktionsvorsitzender Matthias Miersch im Bundestag (Archiv) (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Miersch erklärte in Bezug auf eine Kandidatur Aigners, er wäre dabei. Nach zwölf Männern an der Staatsspitze sei es höchste Zeit für eine Frau und Aigner zeige klare Kante gegen Rechtsextremismus. Damit sprach sich erstmals ein führender SPD-Politiker für die bayerische Landtagspräsidentin als gemeinsame Kandidatin der schwarz-roten Koalition aus. Mehrere Vertreter der Partei zeigten sich zuvor offen für die Personalie. So erklärte etwa Bremens Bürgermeister Bovenschulte, Aigner bringe die notwendigen Voraussetzungen mit.

CSU-Chef Söder hatte Aigner vor mehreren Monaten vorgeschlagen. Bundeskanzler und CDU-Chef Merz hat sich bislang nicht klar positioniert.

Das neue Staatsoberhaupt wird Ende Januar gewählt. Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.