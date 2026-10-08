Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christos Pantazis ist der gesundheitspolitische Sprecher seiner Fraktion. (Archivbild) (picture alliance / dts-Agentur)

Der gesundheitspolitische Sprecher Pantazis teilte mit, man setze nun das um, was im Sommer mit dem Koalitionspartner vereinbart worden sei. Demnach sollen Therapien für Kinder und Jugendliche, schwer psychisch erkrankte Menschen und dringende Behandlungsfälle weiterhin ohne Budgetbegrenzung vergütet werden. Für dringende Fälle werden einheitliche Kriterien festgelegt. Bereits begonnene Psychotherapien dürfen bis zu ihrem vorgesehenen Abschluss weiterbezahlt werden. - Hintergrund ist die im Sommer beschlossene Krankenkassenreform. Um Kosten zu sparen, stehen ab nächstem Jahr auch weniger Gelder für Psychotherapien zur Verfügung. Die jetzigen Beschlüsse sollen die Budgetbegrenzung für Risikogruppen mildern.

Die Bundespsychotherapeutenkammer begrüßte das, forderte aber weitere Verbesserungen. So sollten die Ausnahmen ausgeweitet und zudem Gruppentherapien von Budgetbegrenzungen ausgenommen werden.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.