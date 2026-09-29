Der Landtag von Sachsen-Anhalt in Magdeburg (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)

Das teilten die vier Parteien nach einer ersten Sitzung mit. Bei der nächsten Runde soll es auch um die Frage gehen, ob es einen überparteilichen Ministerpräsidenten geben könnte. Die nächste Gesprächsrunde ist nach der konstituierenden Sitzung des Landtags am 6. Oktober geplant. Die vier Fraktionen verfügen nicht über eine Mehrheit im Landtag. Die CDU will in die Opposition gehen. Das BSW führt derzeit auch Gespräche mit der AfD. Das BSW schließt eine Koalition aber aus und will nur über Inhalte sprechen.

Der AfD-Politiker Siegmund kündigte nach einer Fraktionssitzung an, er werde sich im Dezember als Ministerpräsident zur Wahl stellen. Die AfD war bei der Landtagswahl klar stärkste Kraft geworden.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.