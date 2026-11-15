Erneuerbare-Energien-Gesetzes
SPD-Information: Solarförderung für kleine Anlagen soll bleiben

Für kleine Solaranlagen in Deutschland soll die Einspeisevergütung erhalten bleiben.

    Solarmodule werden auf ein Hausdach transportiert. Ein Arbeiter traegt ein Solarpanel,Solarmodul auf ein Dach eines Wohnhauses. Solarstrom,Solarenergie *** Solar modules are transported on the roof of a house A worker carries a solar panel,solar module on the roof of a house Solar power,solar energy
    Eigentlich sollte die Förderung für kleinere Solaranlage auslaufen. (imago / Sven Simon)
    Das geht aus einem internen Infobrief ‌der SPD-Energieexpertin ⁠Scheer hervor. Demnach haben sich die schwarz-roten Fach-Vertreter bei den Verhandlungen über die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf den Erhalt der Förderung geeinigt.
    Mit der Einspeisevergütung erhalten Betreiber von Solaranlagen einen gesetzlich festgelegten Betrag für Strom, den sie nicht selbst verbrauchen, sondern ins öffentliche Netz einspeisen. Bundeswirtschaftsministerin Reiche wollte im Regierungsentwurf die feste Einspeisevergütung für neue Anlagen abschaffen. Stattdessen sollte es für kleinere Solaranlagen nur noch eine auf drei Jahre begrenzte Übergangsförderung geben.
    Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.